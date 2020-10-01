Телефонный спам предложили блокировать после жалоб абонентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Россияне сами смогут обратиться к оператору связи с требованием о блокировке навязчивых звонков, сообщает газета "Известия".

Проект изменений в закон "О связи" разработал в Минцифры РФ. В ведомстве отметили, что при обращении оператор будет передавать сведения в специальную систему, которая будет обслуживаться Роскомнадзором. Если ведомство подтвердит спам, то в течение суток номер будет занесен в список и заблокирован.

Эксперты отметили, что такие изменения напрашивались еще давно, однако вопросы к подготовленному документу все же имеются. В частности, президент Ассоциации региональных операторов связи отметил, что в понятие спама входят три разных явления: ложные сообщения о терроризме, реклама и мошеннические действия.

Кроме того, гендиректор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов обратил внимание на необходимость определения достоверности номеров инициаторов звонка. Некоторые участники рынка полагают, что это приведет к дополнительным расходам для операторов. Также они выразили опасение, что инициатива может стать шантажированием компаний возможностью заблокировать их телефоны.

Ранее специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, зачем звонят с неизвестных номеров и молчат в трубку. По ее словам, таким образом проверяют активность абонента. В случае ответа на звонок начинает воспроизводиться рекламное сообщение.

В свою очередь, директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев посоветовал удалять СМС-сообщения с конфиденциальной информацией. Он отметил, что ими могут воспользоваться мошенники.