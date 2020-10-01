Переменная облачность ожидается в Москве в первый день октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переменная облачность прогнозируется в Москве в четверг, 1 октября. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем температура воздуха будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла. При этом ночь на пятницу станет холодной – столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.

Кроме того, днем в городе будет дуть юго-восточный ветер порывами до 12 метров в секунду. Значение атмосферного давления составит 756 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днем воздух в разных районах прогреется от 16 до 21 градуса тепла. Ночью ожидается понижение температуры до плюс 3 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в октябре. К концу месяца существует вероятность выпадения мокрого снега.

При этом в первые дни октября горожанам пообещали продолжение бабьего лета. По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха в эти дни будет на 5–6 градусов выше нормы.