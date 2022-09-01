В Госдуме рассказали, каким был вице-президент "Лукойла" Маганов

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Погибший глава совета директоров компании "Лукойл" Равиль Маганов был прекрасным специалистом и профессионалом в энергетической сфере, заявил депутат Госдумы Павел Завальный.

"Прошел хорошую школу первопроходца добычи нефти в Западной Сибири, работал в руководящих органах "Лукойла". И тот успех, который имеет "Лукойл", в том числе благодаря таким людям, как Маганов Равиль. Я не знаю, что случилось, но в любом случае очень жаль, когда погибают такие хорошие люди", – рассказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Ранее СМИ со ссылкой на близкий к управлению МВД источник сообщили о гибели исполнительного вице-президента компании в ЦКБ в Москве около 07:30.

Уточнялось, что на месте работали правоохранители, которым предстояло допросить персонал учреждения и исследовать записи с камер видеонаблюдения.

Смерть Маганова подтвердили в Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве, а позже – в "Лукойле".