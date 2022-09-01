Глава совета директоров "Лукойла" погиб после падения из окна больницы – СМИ

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Глава совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов погиб после падения из окна больницы в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к управлению МВД источник.

По данным собеседника агентства, первый исполнительный вице-президент компании выпал из окна шестого этажа в Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве около 07:30. По его словам, сейчас на месте работают правоохранители, которым предстоит допросить персонал учреждения и исследовать записи с камер видеонаблюдения.

Факт смерти, по данным агентства, подтвердили в ЦКБ.

В больнице сообщили РИА Новости, что на месте работают следственные органы, которым предстоит установить причины произошедшего.

Ранее следователи организовали проверку по факту смерти бывшего топ-менеджера "Лукойла" Александра Субботина. Тело мужчины было найдено в деревне Ульянково Мытищинского городского округа 8 мая. Его обнаружили без видимых признаков смерти в одной из комнат частного дома, принадлежащего друзьям семьи. За городом он прожил несколько дней вместе с личной охраной.

