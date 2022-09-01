"Лукойл" подтвердил смерть председателя совета директоров Маганова

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Компания "Лукойл" подтвердила смерть председателя совета директоров Равиля Маганова.

"C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО "Лукойл" Равиль Маганов", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В "Лукойле" отметили вклад Маганова в развитие компании и всей российской нефтегазовой отрасли.

До этого смерть Маганова подтвердили в Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве.

Ранее СМИ со ссылкой на близкий к управлению МВД источник сообщили о гибели исполнительного вице-президента компании в ЦКБ в Москве около 07:30.

Уточнялось, что на месте работали правоохранители, которым предстояло допросить персонал учреждения и исследовать записи с камер видеонаблюдения.