В ЦКБ подтвердили гибель председателя совета директоров "Лукойла"

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В Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве подтвердили гибель председателя совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным источника агентства в экстренных службах, Маганов совершил суицид.

"Вероятнее всего, погибший покончил с собой. Причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов", – сообщил собеседник агентства.

Ранее СМИ со ссылкой на близкий к управлению МВД источник сообщили о гибели исполнительного вице-президента компании в ЦКБ в Москве около 07:30.

Уточнялось, что на месте работали правоохранители, которым предстояло допросить персонал учреждения и исследовать записи с камер видеонаблюдения.

До этого СК начал проверку по факту смерти бывшего топ-менеджера "Лукойла" Александра Субботина в Подмосковье. Тело мужчины было найдено в деревне Ульянково Мытищинского городского округа 8 мая.