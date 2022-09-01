Погибший глава совета директоров "Лукойла" Маганов страдал депрессией – СМИ

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При поступлении главы совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова в больницу врачи диагностировали у него депрессию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам источника, в ЦКБ Маганов поступил с болезнью сердца и лечился там вместе с супругой.

Собеседник издания добавил, что во время происшествия жена вице-президента не была в палате. Кроме того, правоохранители якобы не нашли предсмертной записки, но обнаружили пачку сигарет.

О гибели Маганова на территории Центральной клинической больницы Управления делами президента стало известно утром 1 сентября. На место происшествия прибыли правоохранители. Им предстоит установить причины произошедшего, допросить персонал больницы и исследовать записи камер видеонаблюдения.

По предварительным данным, руководитель совета директоров "Лукойла" мог совершить суицид.

