В Москве за сутки выявили 7 242 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За прошедшие сутки в Москве выявили 7 242 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Срочная медицинская помощь и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов за последние 24 часа потребовалось 319 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки 7 550 человек, умерли 33 пациента.
С начала пандемии в Москве зафиксировали 3 036 347 случаев заражения коронавирусом. Побороть болезнь за весь период пандемии удалось 2 808 561 человеку. Умерли от коронавируса с начала пандемии 45 183 пациента.
До этого сообщалось, что в России за сутки выявили 49 761 новый случай коронавируса. По данным Оперштаба по ситуации с COVID-19, значение стало максимальным с 11 марта 2022 года. За прошедшие 24 часа госпитализация потребовалась 4 128 жителям РФ. От коронавируса за последние сутки скончались 95 пациентов.
Ранее академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский назвал места, где существует самый высокий риск заражения коронавирусом. По словам медика, самым опасным остается общественный транспорт. Вероятность заражения там значительно выше из-за замкнутого пространства и высокой плотности пассажиров.
В России новые случаи заражения COVID-19 начали превышать отметку 45 тыс в сутки
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