Анастасия Ракова поздравила учеников, родителей и учителей с Днем знаний

09:50
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила школьников, родителей и педагогов с Днем знаний. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"Дорогие ученики, родители, учителя, поздравляю вас с Днем знаний! Мы в Москве стараемся помогать развиваться каждому таланту", – заявила представитель мэрии.
Ракова отметила, что система поддержки школьников позволила в три раза увеличить число победителей и призеров Всероссийских олимпиад, а также обеспечить достойные выступления на международном уровне. Заммэра также выделила роль родителей в образовании детей.
"Слова благодарности хочется выразить родителям, которые постоянно поддерживают своих детей, находятся на связи с учителями, являются полноценными участниками развития московского образования", – заявила Ракова.
В обращении к учителям, преподавателям колледжей и воспитателям детских садов специалист подчеркнула, что представители образовательной сферы активно переходят к изучению новых методик и технологий и готовы к "вызовам нового времени".
Ранее в пресс-службе городского департамента образования и науки объявили о запуске онлайн-сервиса, на котором можно создать виртуальные открытки для учителей. Такая возможность предусмотрена до 5 октября.
Школьные линейки проходят в Москве
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