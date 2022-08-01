В лектории "Здоровая Москва" обсудят проблемы общения в современном мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шестая бесплатная дискуссия лектория "Здоровая Москва" состоится в летнем кинотеатре парка "Фили" в субботу, 6 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Тема предстоящей беседы – "Парадокс современности. Стремление к уединению vs нехватка общения".

"Психическое здоровье – важная составляющая благополучной жизни и залог хорошего самочувствия, а общение с другими людьми – мощный ресурс здоровья и долголетия", – отметил главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева профессор Георгий Костюк.

Во время новой дискуссии в рамках проекта "Здоровая Москва" слушателям расскажут о важности межличностного общения, объяснят различия экстравертов и интровертов и научат решать проблемы в диалоге с близкими.

Встреча начнется в 16:00. Для участия необходима регистрация, само посещение лектория является бесплатным.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы ежедневно с 08:00 до 20:00. Бесплатное полное обследование там займет не больше 60 минут.

По данным на конец июля, в павильонах были проведены уже более 3,3 миллиона медицинских обследований. Посетители проекта "Здоровая Москва" также сдали около 900 тысяч анализов.

