Число невыездных из-за долгов россиян превысило 7 млн

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Количество россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 миллиона, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

По его словам, речь идет о заемщиках с просроченной задолженностью свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей. Таким образом, каждый шестой заемщик не сможет покинуть страну, если кредитор получит судебное решение.

Для того, чтобы избежать такой ситуации на границе, гражданину надо за 10–14 дней до выезда по фамилии, имени и отчеству через сайт Федеральной службы судебных приставов проверить, есть ли он в базе исполнительных производств.

"Если ответ положительный, то необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около десяти рабочих дней, пока данные будут внесены в базу. Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежание лишних рисков стоит не доводить дело до последнего", – цитирует Мехтиева РИА Новости.

Если же выехать за границу необходимо, по закону можно попробовать попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку. Для этого надо написать заявление в ФССП или обратиться в суд. В этом случае придется доказать, что поездку отложить нельзя.

Ранее в Госдуме предложили решение проблемы растущих долгов россиян. Как отметила зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко, данную проблему можно решить только комплексным способом, а такие разовые процедуры, как кредитная амнистия, неспособны изменить ситуацию.

Долговая нагрузка россиян в 2020 году достигла максимума за восемь лет. Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек. На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов составляла 10,6 процента.