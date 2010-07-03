Число невыездных россиян увеличилось

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За первое полугодие 2019-го количество россиян, которые оказались в стоп-листе на границе из-за долгов, выросло почти на миллион человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные ФСПП России.

Отмечается, что на начало года было зафиксировано 2,6 миллиона невыездных должников. К 1 июля цифра увеличилась до 3,58 миллиона. Общая сумма долга оценена в 1,47 триллиона рублей.

За это время было вынесено почти четыре миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны. Самый большой прирост невыездных должников отмечен в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах, самый меньший – на Урале.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, какое количество кредитов может быть у одного заемщика, чтобы минимизировать риски. По его словам, определенной "формулы благополучия" не существует, но если количество открытых кредитов становится больше трех, могут возникнуть проблемы.