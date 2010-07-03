Названо оптимальное количество кредитов на заемщика

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Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, какое количество кредитов может быть у одного заемщика, чтобы минимизировать риски. Его слова приводит РИА Новости.

"Определенно точно, что количество кредитов должно находиться условно в пределах двух на одного заемщика, а платежная нагрузка должна быть соразмерна доходу", - подчеркнул глава НАПКА.

Он также добавил, что определенной "формулы благополучия" все равно не существует. При этом проблемы могут возникнуть, если количество открытых кредитов становится больше трех.

Ранее Мехтиев подробно рассказывал о формуле правильного планирования бюджета. По его словам, обязательные платежи должны составлять 50% бюджета – именно в эту категорию, помимо расходов на коммунальные услуги, еду, проезд и обучение, должна входить и оплата кредита. Развлечения и покупки должны занимать около 30% бюджета, оставшиеся 20% имеет смысл направлять на сберегательный счет в банке.

Весной 2019 года сообщалось, что Национальная ассоциация коллекторских агентств обратилась в Государственную думу за разрешением получить доступ к номерам телефонов должников. Так организация рассчитывает устранить проблему ошибочных звонков.