Кредитную историю предложили хранить три года

В Госдуму внесли законопроект о сокращении срока хранения кредитных историй с десяти до трех лет. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
С инициативой выступил парламент республики Северная Осетия – Алания. Депутаты обращают внимание на нестабильность экономики.
"Даже незначительные нарушения сроков выплат ложатся в основу отрицательной кредитной истории, а законодательно установленные условия ее хранения могут ограничить доступ к заемным финансовым средствам на десять лет", – указано в пояснительной записке.
Кредитная история (КИ) – данные о том, насколько добросовестно заемщик выполнял условия договора по займу. При совершении просрочек репутация клиента ухудшается, что приводит к отказам на предоставление последующих кредитов.
Кредитная история состоит из нескольких частей. Основная ее часть содержит детальную информацию об обязательствах клиента: сумма задолженности, наличие просрочки и др. В титульной части указаны: ФИО заемщика, паспортные данные, ИНН, СНИЛС.
Также есть закрытая часть (предоставляется только судьям и следователям): полные данные о кредиторе, дата запроса им кредитной истории заемщика. А с 2014 года введена еще и информационная часть сведений о заемщике: все данные об обращении гражданина за ссудой, одобрении или отказе в ее выдаче и — при наличии — факт просрочки клиента по кредиту на срок от 120 дней; если в информационной части КИ содержится отказ заемщику в выдаче ссуды, прописываются и причины такого отказа.
Ранее сообщалось, что каждому российскому заемщику дадут уникальный кредитный номер. Его присвоят как старым, так и новым кредитным историям. С помощью этого идентификатора власти планируют справиться как с пробелами, так и с дублированием данных в бюро кредитных историй. Кроме того, индивидуальный номер позволит банкам бороться с мошенниками. Взять новый кредит не получится, даже если заемщик сменил имя и фамилию.
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