Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

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Российские банки в начале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче кредитов – доля одобрения сократилась по сравнению с 2018 годом на 11 процентных пунктов, до 32%, следует из исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Самая частая формулировка отказов – "кредитная политика организации" и осмотрительный подход к рискам. На плохую кредитную историю заемщика приходилось только 8 процентов от числа всех отказов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что около половины россиян (47 процентов) отказываются возвращать кредиты из-за финансовых затруднений. Большая часть должников в качестве причины указывает снижение собственных доходов. Еще 18 процентов россиян утверждают, что недавно потеряли работу.

В конце февраля сообщалось, что долг россиян перед банками в 2018 году составил 14,86 триллиона рублей. Около половины задолженности приходилось на ипотечные кредиты.

