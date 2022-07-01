Выдача российских паспортов началась в Донецке

Фото: ТАСС/Александр Река

1 июля в Донецке открылись первые пункты выдачи российских паспортов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Донецкой Народной Республики.

Получить документ можно в Миграционной службе МВД по адресу улица Федора Зайцева, 46В, а также в секторе Миграционной службы Буденновского РО ДГУ МВД по адресу улица Гурьевская, 3Г.

Ранее сообщалось, что личные документы граждан ДНР и ЛНР будут официально признаны в России. Также им помогут с оформлением других необходимых документов и продлением статуса беженцев. Благодаря этому люди смогут работать на всей территории страны без патента.

В МВД также сообщили, что водительские права граждан ДНР и ЛНР будут заменены на российские удостоверения без проведения экзаменов. Данный порядок будет действовать до 1 марта 2023 года.

