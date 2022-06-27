МВД РФ осуществит замену водительских прав граждан Донбасса без сдачи экзаменов

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Водительские права граждан ДНР и ЛНР будут заменены на российские удостоверения без проведения экзаменов, сообщается на сайте МВД РФ.

Как отметили в ведомстве, в категорию лиц, которые могут воспользоваться данной возможностью, входят граждане ДНР и ЛНР, а также въехавшие в РФ с территорий данных республик после 21 февраля 2022 года граждане Украины или лица без гражданства и имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца.

"Особый порядок обмена иностранных национальных водительских удостоверений позволит избежать осложнение гуманитарной ситуации, связанной с вынужденным пребыванием установленной категорией лиц в РФ", – добавили в МВД.

Уточняется, что данный порядок будет действовать до 1 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что личные документы граждан Донецкой и Луганской народных республик будут официально признаны в России.

Также им помогут с оформлением других необходимых документов и продлением статуса беженцев. Благодаря этому жители указанных республик и Украины, бежавшие в Россию, смогут работать на всей территории страны без патента.

