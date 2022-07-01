Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ снизился за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился за неделю с 21,5% до 18,6%. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф данные.

При этом вакцинацию против COVID-19 первым компонентом провели 92 906 887 раз. Полный же цикл вакцинации завершили 88 507 589 раз.

Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.

При этом главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов рассказал, что необходимо продолжать прививаться от коронавируса раз в полгода. По его словам, из-за значительного числа случаев заболеваемости в мире и России сохраняется риск подъема заболеваемости.

