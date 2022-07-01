В СФ согласились проработать предложение об ограничении показа сцен насилия на ТВ

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Совет Федерации готов проработать предложение главы Следственного комитета РФ об ограничении показа сцен насилия на телевидении. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комиссии по информационной политике Совфеда Иван Абрамов.

"В СФ готовы проработать совместно со всеми заинтересованными сторонами эту необходимость", – сказал сенатор.

Ранее в пятницу председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ограничить на федеральных телеканалах демонстрацию сцен насилия, а также реалити-шоу, десоциализирующих молодых людей.

До этого суд в Санкт-Петербурге запретил в России распространение по ссылке на YouTube информации с мультфильмом "Счастливые лесные друзья". Отмечалось, что содержащиеся в мультфильме материалы могут подтолкнуть несовершеннолетних зрителей к деструктивному противоправному поведению.

