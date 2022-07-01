В Москве за сутки госпитализировали 120 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки госпитализировали 120 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего выявлено 340 новых случаев коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 14 человек. После прохождения лечения выздороветь смогли 226 пациентов.

С начала пандемии столичные врачи вылечили от COVID-19 свыше 2,5 миллиона человек.

Между тем в России за сутки госпитализировали 1 148 человек с коронавирусной инфекцией, что на 3,9% меньше, чем днем ранее. Всего по стране выявлено 3 155 новых случаев заболевания.

Ранее в пятницу Роспотребнадзор отменил в РФ все связанные с пандемией ограничения. Речь идет, в том числе о масочном режиме и запрете на работу общепита в ночное время.

