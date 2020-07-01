75,99% россиян поддержали поправки в Конституцию – данные более 42% протоколов

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За поправки в Конституцию проголосовали 75,99% россиян, против – 23,12%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 42% протоколов.

Общая явка на голосование составила 65% после его завершения по всей стране.

После расшифровки онлайн-голосования стало известно, что в Москве за высказались 62,33% участников, в Нижнем Новгороде – 59,59% участников.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. В 21:00 общероссийское голосование завершилось по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.

В столице, по сведениям Мосгоризбиркома, работали 3 604 участка, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан. Почти 2 тысячи участков было оборудовано КОИБами.

