Более 62,3% проголосовавших онлайн москвичей поддержали поправки в Конституцию

21:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Поправки в Конституцию в Москве поддержали 62,33% голосовавших дистанционно, следует из данных электронного штаба после расшифровки онлайн-голосования. В Нижнем Новгороде их одобрили 59,69% участников.
Как отметил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, для того, чтобы пересчитать голоса, понадобилось 40 минут.
"Всего 40 минут потребовалось на то, чтобы пересчитать миллион голосов. Когда мы получим бумажные результаты, мы не знаем. Преимущество электронного голосования", – цитирует его Агентство "Москва".
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко добавил, что один бюллетень в столице был недействителен.
Он объяснил, как это можно сделать. "Можно залезть в свой компьютер, в память, и остановить транзакцию между кликом мышки и попаданием ее в криптобиблиотеку своего компьютера. Для этого достаточно стандартных навыков разработчика и более продвинутых навыков пользователя интернета", – отметил Костырко.
Он добавил, что человек испортил на своем компьютере собственный бюллетень, написал вместо "да" или "нет" нечто другое. "Взял и отправил это в память компьютера, где она зашифровывалась и попала в блокчейн. Но в блокчейне предусмотрено два вариант ответа: "да" либо "нет". Этот голос после расшифровки система не нашла... и пометила его как недействительным", – резюмировал Костырко.
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, отдать голос онлайн можно было до 30 июня. В 21:00 общероссийское голосование завершилось по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.
В столице, по сведениям Мосгоризбиркома, работали 3 604 участка, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан. Почти 2 тысячи участков было оборудовано КОИБами.
Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой сказал, что серьезных нарушений по линии МВД, которые могли бы повлиять на итоги, не зарегистрировано. По его словам, к 16:00 поступило 126 сообщений о происшествиях. Всего с начала голосования их зафиксировано 839, уточнил Горовой.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова подтвердила, что пока ЦИК не получал жалоб на серьезные нарушения. Она заявила, что информации об удалении наблюдателей и представителей СМИ не было.
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