Явка по Москве на голосование по поправкам в Конституцию на 18:00 составила 59,04%

21:05
Фото: AP/Pavel Golovkin
Явка на голосование по поправкам в Конституцию в столице на 18:00 составила 59,04%, сообщает ЦИК РФ.
По информации электронного штаба, после расшифровки данных онлайн-голосования по поправкам в Москве за высказались 62,33% голосующих, в Нижнем Новгороде – 59,59% .
Голосование по поправкам в Конституцию, проходившее с 25 июня по 1 июля, завершилось в России в 21:00 мск. В это время закрылись участки в самом западном регионе страны – Калининградской области.
В столице, по сведениям Мосгоризбиркома, работали 3 604 участка, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан. Почти 2 тысячи участков было оборудовано КОИБами.
Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой сказал, что серьезных нарушений по линии МВД, которые могли бы повлиять на итоги, не зарегистрировано. По его словам, к 16:00 поступило 126 сообщений о происшествиях. Всего с начала голосования их зафиксировано 839, уточнил Горовой.
Наблюдатели оценили ход голосования по поправкам в Конституцию
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