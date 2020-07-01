Комиссия электронного голосования начала процедуру сборки ключей расшифровки

20:25
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по поправкам в Конституцию началась в территориальной комиссии ДЭГ, передает ТАСС.
Процедура займет около 1,5 часа.
"Все хранители ключа собрались в помещении Территориальной избирательной комиссии по электронному голосованию. Эти ключи будут собраны на специальном компьютере, который до начала голосования тоже был опломбирован и упакован в сейф, чтобы никто не смог с помощью этого компьютера восстановить этот ключ и расшифровывать... Все пять ключей собраны в один пакет, отправлены в сейф-блокчейн, и расшифровка начата", – объяснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.
Он уточнил, что ключ расшифровки заранее разделили на пять частей и раздали пяти хранителям. Это необходимо для того чтобы у людей не возникало подозрений насчет подмены или изменения голосов, отметил Костырко. В числе хранителей – представители Мосгоризбиркома, Нижнего Новгорода, представители движения "Голос" и Общественного штаба, рассказал он.
В 20:00 в столице закрылись участки для голосования. В городе работало 3,6 тысячи участков.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. До 30 июня отдать голос можно было дистанционно. Онлайн-голосование завершилось с явкой 93%. Всего на него зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью "России 1" заявила, что пока ЦИК не получал жалоб на серьезные нарушения при голосовании. По ее словам, информации об удалении наблюдателей и представителей СМИ не было.
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