Комиссия электронного голосования начала процедуру сборки ключей расшифровки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по поправкам в Конституцию началась в территориальной комиссии ДЭГ, передает ТАСС.

Процедура займет около 1,5 часа.

"Все хранители ключа собрались в помещении Территориальной избирательной комиссии по электронному голосованию. Эти ключи будут собраны на специальном компьютере, который до начала голосования тоже был опломбирован и упакован в сейф, чтобы никто не смог с помощью этого компьютера восстановить этот ключ и расшифровывать... Все пять ключей собраны в один пакет, отправлены в сейф-блокчейн, и расшифровка начата", – объяснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Он уточнил, что ключ расшифровки заранее разделили на пять частей и раздали пяти хранителям. Это необходимо для того чтобы у людей не возникало подозрений насчет подмены или изменения голосов, отметил Костырко. В числе хранителей – представители Мосгоризбиркома, Нижнего Новгорода, представители движения "Голос" и Общественного штаба, рассказал он.

В 20:00 в столице закрылись участки для голосования. В городе работало 3,6 тысячи участков.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. До 30 июня отдать голос можно было дистанционно. Онлайн-голосование завершилось с явкой 93%. Всего на него зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью "России 1" заявила, что пока ЦИК не получал жалоб на серьезные нарушения при голосовании. По ее словам, информации об удалении наблюдателей и представителей СМИ не было.