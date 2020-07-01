Обращения о нарушениях на общероссийском голосовании в Москве не подтвердились

19:21
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Из 27 обращений о нарушениях в ходе проведения голосования по поправкам в Конституцию в Москве ни одно не подтвердилось, сообщил журналистам председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.
Он уточнил, что 25 обращений о нарушении были поданы 1 июля в отношении участковых комиссий и 2 обращения – в отношении территориальных комиссий. Все они были проверены и не подтвердились, передает Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что серьезных нарушений по линии МВД, которые могли бы повлиять на итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, не зарегистрировано. На 16:00 по стране было получено 126 сообщений о нарушениях во время голосования. Всего с начала голосования зафиксировано 839 сообщений.
30 июня в 20:00 завершилось онлайн-голосование. Явка составила 93%. Дистанционно отдать свои голоса могли жители Москвы и Нижегородской области. Всего на электронное голосование зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.
1 июля – финальный день голосования, которое стартовало 25 июня. Проведение голосования по поправкам в Конституцию в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в 20:00.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24.
Голосование по поправкам в Конституцию в Москве завершится в 20:00
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