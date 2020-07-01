Средняя явка на голосование по поправкам в Конституцию на 17:00 составила 62,89%

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Средняя явка по России на голосование по поправкам в Конституцию на 17:00 составила 62,89%, следует из данных ЦИК.

Уточняется, что к этому времени обработано 3,23% протоколов.

Представитель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что высокая явка на голосовании свидетельствует о том, что гражданам удобно посещать участки в течение нескольких дней. Она отметила, что голосующим было предоставлено право не только выбрать удобную для себя дату для голосования, но и выбрать его формат.

30 июня в 20:00 завершилось онлайн-голосование. Явка составила 93%. Дистанционно отдать свои голоса могли жители Москвы и Нижегородской области. Всего на электронное голосование зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.

1 июля – финальный день голосования, которое стартовало 25 июня. Проведение голосования по поправкам в Конституцию в столице обеспечивают 45 тысяч человек. Завершится оно в 20:00.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию – в онлайн-трансляции Москвы 24

