Еще 1 796 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице еще 1 796 человек вылечились от COVID-19, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 152 193", – сказала вице-мэр.

Для подтверждения отсутствия у человека COVID-19, после лечения врачи проводят специальные исследования. Всем пациентам, которым нужно оставаться под наблюдением после выписки, выдают соответствующие рекомендации. Также поборовшим коронавирус горожанам предлагают стать донорами плазмы.

Сдать кровь могут лица от 18 до 55 лет, которые уже переболели COVID-19, а также не имеют хронических заболеваний и положительных анализов на ВИЧ, гепатиты B и С.

Ранее Ракова указала, что антитела к вирусу обнаружили примерно у 20 процентов уже прошедших тестирование москвичей. В исследовании участвовало более 90 тысяч жителей города.

