Олег Леонов пригласил родителей присоединиться к флешмобу #ПроверьШколу

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и эксперт по безопасности Олег Леонов призвал родителей присоединиться к флешмобу по проверке безопасности школ, в которых учатся их дети.

Он предложил оценить безопасность учебных заведений, а также их территорий и дорог к ним, в соответствии с критериями, которые были разработаны экспертами Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ). Результаты проверок Леонов призвал публиковать в социальных сетях с хештегом #проверьшколу.

"В ходе этого проекта мы оценим все школы, до которых сможем дотянуться, по определенным критериям. Таким образом, мы сможем увидеть уязвимые места московских учебных заведений. Сам я уже оценил школу, в которой учился. Увы, из одиннадцати пунктов безопасности в ней не выполняется два. Есть над чем поработать", – заявил Леонов.

Данные критерии являются простыми и понятными, поэтому родители легко смогут проследить за их выполнением. В их перечень входит отсутствие ям, заброшенных зданий и открытых люков, а также наличие камер и освещения на территории школы, пешеходных переходов, парковочных зон для родителей и дорожных знаков.

Результаты и выводы флешмоба с рекомендациями экспертов будут переданы в жепартамент образования Москвы.

Ранее Леонов обратился к властям с предложением создать систему оповещения о пропавших детях. Информация должна размещаться на медиафасадах, дисплеях в общественном транспорте и других экранах в населенных пунктах.