В первый день лета жителей Москвы ждет сухая и теплая погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Комфортная теплая погода порадует москвичей и гостей столицы в субботу, 1 июня. При переменной облачности осадков не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В ночь на воскресенье станет прохладнее, температура опустится до 11 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу будет от 20 до 25 градусов тепла. В ночь на воскресенье термометры будут показывать около 8 градусов.

Риск природных пожаров сохраняется. На 1 июня объявлен желтый уровень погодной опасности.

В воскресенье, 2 июня, погода почти не изменится. Небольшой дождь может пройти во второй половине дня.

В субботу в городе откроют свыше 100 зон отдыха у воды. На восьми из них предусмотрено купание.

Температура в летние месяцы будет около или выше нормы. Среднесуточные показатели для июня в столице, по многолетним исследованиям, составляют плюс 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.