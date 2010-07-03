В первый день лета жителей Москвы ждет сухая и теплая погода

Комфортная теплая погода порадует москвичей и гостей столицы в субботу, 1 июня. При переменной облачности осадков не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В ночь на воскресенье станет прохладнее, температура опустится до 11 градусов.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.
В Подмосковье в субботу будет от 20 до 25 градусов тепла. В ночь на воскресенье термометры будут показывать около 8 градусов.
Риск природных пожаров сохраняется. На 1 июня объявлен желтый уровень погодной опасности.
В воскресенье, 2 июня, погода почти не изменится. Небольшой дождь может пройти во второй половине дня.
В субботу в городе откроют свыше 100 зон отдыха у воды. На восьми из них предусмотрено купание.
Температура в летние месяцы будет около или выше нормы. Среднесуточные показатели для июня в столице, по многолетним исследованиям, составляют плюс 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.
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