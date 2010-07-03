Москвичей предупредили о повышенном риске пожаров 1 июня

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на субботу, 1 июня, из-за повышенного риска возникновения природных пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Погода будет теплой, лето начнется без существенных осадков. Ночью 1 июня возможен кратковременный дождь, днем его не будет. Воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов – в области.
2 июня погода почти не изменится. Небольшой дождь может пройти во второй половине дня.
В субботу в городе откроют свыше 100 зон отдыха у воды. На восьми из них предусмотрено купание.
Температура в летние месяцы будет около или выше нормы. Среднесуточные показатели для июня в столице, по многолетним исследованиям, составляют плюс 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.
Самым жарким днем весны в Москве стало 29 мая. Термометры показывали на 8–9 градусов выше климатической нормы, воздух прогревался местами до +31 градуса.
В то же время отмечается, что 2019 год по температурному фону существенно ниже 2018-го. И. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев добавил, что летняя погода в России достаточно неустойчива. Для этого сезона характерны ливневые дожди, шквалистые ветры, которые перемежаются с жаркой погодой.
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