Москвичей предупредили о повышенном риске пожаров 1 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на субботу, 1 июня, из-за повышенного риска возникновения природных пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Погода будет теплой, лето начнется без существенных осадков. Ночью 1 июня возможен кратковременный дождь, днем его не будет. Воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов – в области.

2 июня погода почти не изменится. Небольшой дождь может пройти во второй половине дня.

В субботу в городе откроют свыше 100 зон отдыха у воды. На восьми из них предусмотрено купание.

Температура в летние месяцы будет около или выше нормы. Среднесуточные показатели для июня в столице, по многолетним исследованиям, составляют плюс 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.

Самым жарким днем весны в Москве стало 29 мая. Термометры показывали на 8–9 градусов выше климатической нормы, воздух прогревался местами до +31 градуса.

В то же время отмечается, что 2019 год по температурному фону существенно ниже 2018-го. И. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев добавил, что летняя погода в России достаточно неустойчива. Для этого сезона характерны ливневые дожди, шквалистые ветры, которые перемежаются с жаркой погодой.