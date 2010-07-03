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03:58

Роструд напомнил о правилах работы в жару

общество

03:58

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Фото: depositphotos/monkeybusiness

Продолжительность трудовых будней в жару может быть сокращена на 1-4 часа в зависимости от вида работы, сообщает РИА Новости.

В Роструде напомнили, что работодатель обязан предоставить своим сотрудникам нормальные условия труда. В жаркую погоду обеспечить на рабочих местах комфортный температурный режим, давать возможность делать перерывы, предусмотреть места для отдыха, а также следить за тем, чтобы была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

В ведомстве отметили, что если в помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать длительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градуса – на четыре часа.

При этом, подчеркнули в Роструде, для сотрудников, чья работа связана с физическими нагрузками, продолжительность рабочего дня сокращается и при более низкой температуре (актуально от минус 26 градусов).

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