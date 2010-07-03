В Совете Федерации предложили разделить длинные праздники

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Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации, экс-министр труда Сергей Калашников предложил разделить длинные праздничные выходные, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что длинные выходные наносят ущерб общему экономическому развитию страны, а с учетом возросших цен на билеты, планируемый отдых россиян сократился.

"С другой стороны, в России есть определенные культурные традиции, и в соответствии с ними майские праздники, как впрочем и зимние, – это святое", – отметил сенатор.

Калашников полагает, что нужно потихоньку менять этот уклад и "делать продолжительные праздничные выходные более дробными".

Ранее Минтруд предложил предоставить в 2020 году россиянам восемь выходных на новогодних праздниках и в общей сложности восемь праздничных майских дней.