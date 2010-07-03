Минтруд предложил устроить восьмидневные новогодние каникулы в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило предоставить в 2020 году россиянам восемь выходных на новогодних праздниках и в общей сложности восемь праздничных майских дней. Об этом говорится в постановлении правительства о переносе дней отдыха в будущем году, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.
"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)", – говорится в сообщении.
Таким образом, в 2020 году планируются следующие выходные дни: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.
Ранее в Госдуме предложили распределить дни новогодних каникул, присоединив их к другим официальным праздникам. С такой инициативой выступил член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. Так он отреагировал на замечание главы кабмина Дмитрия Медведева о том, что новогодние праздники длятся слишком долго и вредят экономике.
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