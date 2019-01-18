В Госдуме предложили сократить новогодние каникулы

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В Госдуме предложили распределить дни новогодних каникул, присоединив их к другим официальным праздникам. С такой инициативой выступил член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. Так он отреагировал на замечание главы кабмина Дмитрия Медведева о том, что новогодние праздники длятся слишком долго и вредят экономике.

Количество выходных дней в году определяет Трудовой кодекс, напомнил депутат. "Если мы по закону сокращаем выходные дни в одном месте, то должны добавить их в другом", – цитирует Федорова Агентство "Москва". Хотя по закону сократить число выходных дней в году нельзя, остается возможность сократить новогодние праздники, пояснил он. По мнению парламентария, можно "раскидать" эти дни на год, например, "перенести и присоединить их к другим государственным праздникам".

Как подчеркнул Федоров, для развития экономики надо не сокращать число праздников в году, а повысить производительность труда на 50%. Чтобы этого добиться, пояснил депутат, "необходимо реализовать план президента по национализации экономики и национальным инвестициям, которые позволят купить современное оборудование".

Ранее Дмитрий Медведев посетовал на продолжительность новогодних праздников. По словам премьер-министра, длинные каникулы плохо сказываются на экономике, В эти дни страна "мало чего создает, но очень хорошо отмечает", заявил глава правительства.