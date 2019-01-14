Медведев посетовал на длину новогодних праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава российского правительства Дмитрий Медведев высказался о длинных новогодних праздниках в России. По его словам, они вредят экономике.

"Для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает ", – заявил премьер-министр во время вручения премий правительства в области СМИ, сообщает РИА Новости.

Россияне отдыхали 10 дней – с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Осенью 2018 года Роструд утвердил производственный календарь на 2019 год. Длинные выходные ждут россиян с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, а также с 2 по 4 ноября. Празднование Международного женского дня продлится с 8 по 10 марта. День защитника Отечества 23 февраля выпадает на субботу, так что выходной день перенесут на 10 мая.

Ранее в Госдуме предложили разрешить использовать дни новогодних каникул в любое время. Инициативу выдвинул зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По его мнению, так можно избежать сложностей адаптации к рабочему графику после долгого отдыха.