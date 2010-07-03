Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три рабочих дня и четыре выходных дня ожидают россиян на следующей неделе в связи с празднованием Дня Победы 9 мая, напомнил Роструд.

Как уточняет ведомство, на предстоящей неделе рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни – с 9 по 12 мая включительно.

В Федеральной службе по труду и занятости РФ подчеркнули, что продолжительность рабочего дня 8 мая сокращается на один час.

Ранее сообщалось, что дополнительный выходной день, образовавшийся из-за Дня защитника Отечества 23 февраля, перенесли на 10 мая. В результате к майским праздникам добавился еще один выходной день.

На День независимости России будем отдыхать только один день – 12 июня. А в ноябре День народного единства продлится три дня – с 2 по 4 ноября.

Ранее в Госдуме предложили разрешить использовать дни новогодних каникул в любое время. Авторы предложения считают, что так можно избежать сложностей адаптации к рабочему графику после долгого отдыха.