До 10 градусов тепла и дожди ожидаются в Москве 1 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 8 до 10 градусов тепла установится в Москве 1 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, местами дожди. В Подмосковье – от 5 до 14 градусов тепла, возможны осадки в виде дождя со снегом. Ветер юго-восточный с переходом на северный, от 6 до 11 метров в секунду, местами с порывами до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 743 миллиметров ртутного столба.

При этом синоптики предупреждают, что в ночь на 2 мая столбики термометров могут опуститься до плюс 1 и 0 градусов.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о заморозках до минус 6 градусов с 1 по 3 мая. В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость на дорогах и держать дистанцию, а также избегать резких маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями.

Также в майские праздники Москву накроют "бегущие волны". Это природное явление, которое принесет с собой дождь, ветер и заметное похолодание. Температура будет далека от привычных для мая значений.