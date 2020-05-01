Спрогнозированы пики COVID-19 по федеральным округам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ученый спрогнозировал пики коронавируса по федеральным округам. Добиться этого эксперту Центра экономических исследований Агаси Тавадяну позволила математическая модель, передает РИА Новости.

Отмечается, что все расчеты производятся по логарифмической кривой, построенной на статистических данных по заболеваемости COVID-19.

По словам специалиста, в Москве пик инфекции ожидается в ближайшее время.

"Следует отметить, что с 17 апреля 2020 года ускорение динамики слегка снизилось и она уже изменилась в лучшую сторону. Столица в первых числах мая пройдет пик эпидемии", – уверен Тавадян.

По его словам, эпидемия в столице может закончиться к началу августа. При этом количество зараженных к этому моменту составит порядка 170 тысяч человек.

В то же время жителям Московской области стоит ожидать пика коронавируса чуть раньше.

В Санкт-Петербурге же, по словам эксперта, фиксируется несколько эпицентров, которые развиваются по отдельности. В городе существуют несколько мини-волн распространения вируса, при этом с 13 апреля динамика заболеваемости везде стабилизировалась. Пик заражений коронавирусом в северной столице ожидается, по мнению Тавадяна, в конце мая.

Также ученый сообщил, что в Поволжском федеральном округе фиксируется отрицательная динамика. Согласно математической модели, пик в регионе наступит в начале мая.

Помимо этого, в середине мая переломный момент случился в Сибирском федеральном округе. Тавадян утверждает, что к тому моменту в субъекте будет выявлено порядка 200 случаев на пике. Примерно в те же сроки пик придется на Северо-Кавказский федеральный и Дальневосточный округи.

Более поздние сроки прогнозируются для Южного и Уральского округов – конец мая и середина июня соответственно.

Эксперт также добавил, что общее количество инфицированных коронавирусом в стране составит порядка 350–450 тысяч.

Известно, что в России наблюдается один из самых низких в мире уровней летальности по коронавирусу. С таким заявлением в ходе совещания по вопросам противодействия распространения коронавируса в регионах РФ выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, почему в России фиксируется низкая смертность от коронавируса. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила это тем, что в стране здравоохранение организовано системно и пациенты с COVID-19 могут получать необходимое лечение.

При этом в организации высказали предположение, что мир не избежит второй волны коронавируса. Это объяснялось отсутствием иммунитета к этому вирусу у большинства людей.