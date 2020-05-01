Около 1,4 тыс нарушений самоизоляции ежедневно фиксируют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице каждый день составляют около 1,4 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Примерно этот показатель в границе от 1,3 – 1,4 тысячи нарушений держится каждый день. Все равно мы сейчас видим очень много людей, которые во дворах собираются, собираются на детских площадках, спортивных площадках, и просто где-то на скамейках, на бульварах, в парковых зонах", – приводит слова Данчикова ТАСС.

Ранее сообщалось, что вход во все лесопарковые зоны столицы закроют в майские праздники. Помимо этого, известно, что в лесопарковых зонах во время праздничных дней будут проводить усиленное патрулирование.

Столичные врачи обратились к горожанам с просьбой остаться дома на время праздничных дней. Они попросили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.

В Москве действует режим повышенной готовности до 11 мая. Граждан призвали соблюдать самоизоляцию и не покидать свои квартиры. Если появилась необходимость выехать, то нужно оформить пропуск. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте.

