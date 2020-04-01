В Саратовской области отложили введение пропускного режима из-за очередей на улице

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В Саратовской области отложили с 2 на 4 апреля введение пропускного режима из-за очередей, образовавшихся на улице, сообщается в телеграм-канале "СтопКоронавирус_Саратов".

"Администрациям муниципальных районов необходимо изменить схему выдачи пропусков, не допускать образования очередей", – приводятся в сообщении слова председателя правительства области Александра Стрелюхина.

В телеграм-канале облправительства отметили, что 1 апреля нужно осуществить сбор документов на получение пропусков. "Завтра администрации муниципалитетов должны составить графики получения пропусков, оповестить организации о времени их выдачи, развести потоки", – говорится в сообщении.

В среду саратовцы выстроились в длинные очереди во все районные администрации города за специальными пропусками накануне введения пропускного режима, запланированного на 2 апреля.

На сегодняшний день в Саратовской области подтверждены 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Владимир Уйба оценил готовность регионов к коронавирусу как удовлетворительную. Он пояснил, что во всех регионах созданы телемедецинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по борьбе с коронавирусом и по оказанию помощи инфицированным.

В Москве разработано мобильное приложение "Социальный мониторинг" для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. Оно позволит правоохранительным органам убедиться в том, что режим самоизоляции соблюдается.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.

