В Саратовской области отложили введение пропускного режима из-за очередей на улице

Фото: vk.com/saratov_story
В Саратовской области отложили с 2 на 4 апреля введение пропускного режима из-за очередей, образовавшихся на улице, сообщается в телеграм-канале "СтопКоронавирус_Саратов".
"Администрациям муниципальных районов необходимо изменить схему выдачи пропусков, не допускать образования очередей", – приводятся в сообщении слова председателя правительства области Александра Стрелюхина.
В телеграм-канале облправительства отметили, что 1 апреля нужно осуществить сбор документов на получение пропусков. "Завтра администрации муниципалитетов должны составить графики получения пропусков, оповестить организации о времени их выдачи, развести потоки", – говорится в сообщении.
В среду саратовцы выстроились в длинные очереди во все районные администрации города за специальными пропусками накануне введения пропускного режима, запланированного на 2 апреля.
На сегодняшний день в Саратовской области подтверждены 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее замминистра здравоохранения РФ Владимир Уйба оценил готовность регионов к коронавирусу как удовлетворительную. Он пояснил, что во всех регионах созданы телемедецинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по борьбе с коронавирусом и по оказанию помощи инфицированным.
В Москве разработано мобильное приложение "Социальный мониторинг" для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. Оно позволит правоохранительным органам убедиться в том, что режим самоизоляции соблюдается.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.
В России зафиксировано 2 777 случаев заражения COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: