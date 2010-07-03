"ВКонтакте" удалила из общего доступа голосовые сообщения

Социальная сеть "ВКонтакте" удалила из публичного доступа голосовые сообщения пользователей, которые они загрузили через неофициальные приложения, сообщает команда соцсети.
Пользователи ранее рассказали об открытом доступе к голосовым сообщениям в разделе "Документы". Их можно было найти по поиску "audiocomment.3gp".
В компании утверждали, что уязвимости нет. Уточнялось, что "ВКонтакте" не хранит голосовые сообщения пользователей в открытом доступе, а обнаруженные сообщения загружались пользователями через неофициальные приложения.
Соцсеть удалила из публичного доступа около двух тысяч аудиосообщений, которые пользователи загрузили через сторонние неофициальные приложения.
"Все голосовые сообщения в официальном приложении "ВКонтакте" всегда были защищены. Никто, кроме самих участников переписки, не сможет получить к ним доступ. "ВКонтакте" не использует файлы формата audiocomment.3gp для голосовых сообщений", – говорится в сообщении. Команда сети советует пользоваться официальными приложениями.
В феврале "ВКонтакте" столкнулась с массовым взломом. Злоумышленники отправляли в личные сообщения ссылку, при переходе на которую во всех профилях и сообществах пользователя публиковался один и тот же пост о рекламе в сообщениях.
Взлом совершила группа хакеров. В одном из сообществ программистов отмечалось, что администрация "ВКонтакте" не заплатила разработчикам за поиск и устранение уязвимостей в программном коде. Компания это отрицает.
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