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21:53

"ВКонтакте" удалила из общего доступа голосовые сообщения

общество технологии происшествия

21:53

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Фото: Москва 24/Роман Васильев

Социальная сеть "ВКонтакте" удалила из публичного доступа голосовые сообщения пользователей, которые они загрузили через неофициальные приложения, сообщает команда соцсети.

Пользователи ранее рассказали об открытом доступе к голосовым сообщениям в разделе "Документы". Их можно было найти по поиску "audiocomment.3gp".

В компании утверждали, что уязвимости нет. Уточнялось, что "ВКонтакте" не хранит голосовые сообщения пользователей в открытом доступе, а обнаруженные сообщения загружались пользователями через неофициальные приложения.

Соцсеть удалила из публичного доступа около двух тысяч аудиосообщений, которые пользователи загрузили через сторонние неофициальные приложения.

"Все голосовые сообщения в официальном приложении "ВКонтакте" всегда были защищены. Никто, кроме самих участников переписки, не сможет получить к ним доступ. "ВКонтакте" не использует файлы формата audiocomment.3gp для голосовых сообщений", – говорится в сообщении. Команда сети советует пользоваться официальными приложениями.

В феврале "ВКонтакте" столкнулась с массовым взломом. Злоумышленники отправляли в личные сообщения ссылку, при переходе на которую во всех профилях и сообществах пользователя публиковался один и тот же пост о рекламе в сообщениях.

Взлом совершила группа хакеров. В одном из сообществ программистов отмечалось, что администрация "ВКонтакте" не заплатила разработчикам за поиск и устранение уязвимостей в программном коде. Компания это отрицает.

общество технологии происшествия

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