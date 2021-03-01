СМИ назвали причину смерти экс-участницы Little Big

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Болезнь сердца стала причиной смерти экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Причина ее смерти установлена, это кардиомиопатия", – рассказал источник.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Кардиомиопатия является заболеванием, которое изменяет структуру мышечной ткани сердца, из-за чего оно перестает справляться с функциональными обязанностями.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос. Она была найдена мертвой в квартире на Рыбацком проспекте. Позднее эту информацию подтвердил лидер группы Илья Прусикин. По предварительным данным, на теле Кастельянос не было найдено следов насильственной смерти.

Анна Кастельянос выступала в группе Little Big до 2014 года. Она также известна как актриса и участница телевизионных шоу.