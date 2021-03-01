Фронтмен Little Big подтвердил смерть экс-солистки группы

Фото: instagram.com/iliyaprusikin
Лидер группы Little Big Илья Прусикин подтвердил, что скончалась бывшая участница коллектива Анна Кастельянос. Об этом артист написал в своем личном Instagram.
"Не стало хорошего человека... С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. В Ане жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех... Но судьба распорядилась иначе... Для меня она всегда жива", – отметил Прусикин.
Следственные органы начали доследственную проверку после обнаружения тела артистки, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос. Она была найдена мертвой в квартире на Рыбацком проспекте. По предварительным данным, на теле Кастельянос не было найдено следов насильственной смерти.
Анна Кастельянос выступала в группе Little Big до 2014 года. Она также известна как актриса и участница телевизионных шоу.
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