Умер джазовый музыкант Чик Кориа

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Умер джазовый пианист и композитор Чик Кориа. Ему было 79 лет, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу артиста.

"Мы с большой печалью сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа скончался от редкой формы рака, которая была обнаружена совсем недавно", – говорится в сообщении.

Чик Кориа родился 12 июня 1941 года. С 1962 года по 1963 он играл на фортепиано в группах с латиноамериканской направленностью. С 1968 года Кориа был пианистом в коллективе Майлза Дэвиса, где играл вместе с Херби Хэнкоком, Джоном Маклафлином, Уэйном Шортером, Джеком Деджонеттом.

В 1970 году он создал джазовое трио Circle, а через два года – группу Return to Forever. Благодаря последней он приобрел широкую известность.

Кориа является автором более чем 80 альбомов, лауреатом 22 премий "Грэмми" и двух латинских "Грэмми". Свою последнюю песню джазмен представил в сентябре 2020 года.

