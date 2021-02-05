Скончалась актриса Татьяна Иваненко

Фото: кадр из фильма "Впереди день" (1970 г), режиссер – Павел Любимов

Актриса Татьяна Иваненко скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Причина смерти артистки не называется, однако уточняется, что ее не стало 3 февраля.

Советская актриса Татьяна Иваненко, по некоторым свидетельствам, известна как возлюбленная музыканта и поэта Владимира Высоцкого.

Во время профессиональной карьеры она работала в Театре драмы и комедии на Таганке с 1966-го до конца 1990-х годов. Играла в фильмах "Внимание, цунами!" и "Впереди день".

