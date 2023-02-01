Международная федерация журналистов рассмотрит вопрос приостановки членства СЖР 22 февраля

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Международная федерация журналистов (МФЖ) рассмотрит вопрос о приостановке членства Союза журналистов России (СЖР) в рамках экстренной сессии исполнительного комитета организации, которая запланирована на 22 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление федерации.

Отмечается, что исполком МФЖ единогласно осудил создание четырех отделений Союза журналистов России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, задействовав статью 16 Устава о приостановке деятельности в составе организации и исключении ее участника.

"Отчет генерального секретаря (МФЖ. – Прим. ред.) будет представлен административному комитету 9 февраля и рассмотрен на внеочередной сессии исполнительного комитета 22 февраля, которая имеет право приостановить членство СЖР", – говорится в документе.

Также в нем указано, что международная организация сожалеет о решении журналистских союзов Исландии, Дании, Финляндии и Норвегии о выходе из ее состава.

Ранее агентство Reuters сообщило, что исполнительный комитет Международной федерации журналистов инициировал исключение из своего состава Союза журналистов России.

Глава СЖР Владимир Соловьев, в свою очередь, опроверг эту информацию, отметив, что по действующему уставу организации исключение российского союза невозможно. Он добавил, что обвинения в отношении РФ выдвинули только журналистские союзы Финляндии, Дании, Норвегии, Украины и нескольких других стран.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!