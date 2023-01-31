Международная федерация журналистов инициировала исключение из состава СЖР

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Исполнительный комитет Международной федерации журналистов инициировал исключение из своего состава Союза журналистов России. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, союзы журналистов северных стран обвинили организацию в недемократических методах и ведении неэтичной финансовой деятельности. Кроме того, ряд журналистов остались недовольны из-за бездействия МФЖ после создания ассоциаций российских журналистов на новых территориях РФ.

Глава СЖР Владимир Соловьев, в свою очередь, отметил, что официального решения по этому вопросу не поступало. При этом он подчеркнул, что организация находится в контакте с руководством Международной федерации журналистов.

Ранее генсек ОБСЕ Хельга Шмид выступила против исключения России из состава организации. Она отметила, что сегодня есть смысл, чтобы Москва оставалась членом ОБСЕ. По ее словам, сесть за один стол – не значит "обмениваться дипломатическими любезностями".



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