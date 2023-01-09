Политолог предрек развал ОБСЕ в случае исключения РФ

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Если Россия выйдет из ОБСЕ, то сама организация перестанет существовать. Таким мнением поделился политолог Андрей Суздальцев.

По словам эксперта, во время создания организации ее члены придерживались плана объединить расколотую Европу, однако в последствии направление поменялось. Суздальцев отметил, что изменения произошли после окончания холодной войны, когда ОБСЕ было нечем заняться. А уже в последствии обнаружилось новое направление, спровоцированное грузинско-осетинской войной в 2008 году и кризисом на Украине в 2014 году, утверждает политолог.

Суздальцев считает, что организация продолжает существовать лишь за счет противостояния между Востоком и Западом.

"В России есть дискуссия на эту тему: оставаться или не оставаться в ОБСЕ. Потому что мы не видим поддержку России и миротворчества, мы видим разведку Запада... Если Россия выходит из ОБСЕ, то организация становится ненужной. Она просто развалится и исчезнет. Так что этот вопрос для них стоит очень остро", – отметил политолог в беседе с RT.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что западные государства превратили ОБСЕ в площадку пропагандистских разговоров, на данный момент организация находится в состоянии глубочайшего кризиса.

По мнению министра, председательствующая в 2022 году в организации Польша свела результативность работы площадки к нулю.

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