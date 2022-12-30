Правового способа исключения России из ООН нет – постпредство РФ

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Правового способа исключения России из ООН нет, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в ходе аудио-конференции в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что если это и будет реализовано каким-либо неправовым способом, то организация перестанет существовать. По словам первого зампостпреда, без России ООН станет другой организацией.

"И если теоретически каким-то неправовым способом кто-то придумает, как нас отделить от ООН, мне такой сценарий неизвестен – в правовом поле его просто не существует без того, чтобы не переформатировать ООН. Но если все-таки кто-то как-то это реализует, тогда, конечно же, это будет слом всей системы международных отношений, ООН перестанет быть Организацией Объединенных Наций", – отметил Полянский.

Он добавил, что Москва отвергает попытки Запада утверждать, что целью спецоперации является уничтожение украинской государственности, борьба с украинским языком и русификация страны.

По его словам, будущее Украины зависит прежде всего от ее народа. Также он подчеркнул, что ни разу не слышал, чтобы кто-то из российских руководителей говорил, что РФ не заинтересована в украинской государственности. Первый зампостпреда РФ при ООН назвал это попытками западных оппонентов таким образом представить российскую позицию.

"Я отвечу так – Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа, от которого нам не исходит никакая угроза. Это можно понимать по-разному, это и военная угроза, но это и угроза, исходящая от нарушения прав наших соотечественников, прав тех, кто говорит на русском языке. Эта угроза исходит и от глорификации нацистских преступников, продвижения неонацистских установок. Это тоже, на мой взгляд, угроза, с которой надо бороться", – заключил Полянский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует поставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН. По мнению Киева, у РФ нет права на статус постоянного члена организации.



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