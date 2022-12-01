Союз журналистов России выступил против публикации персональных данных иноагентов

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В Союзе журналистов России не поддержали решение о публикации персональных данных иноагентов. Об этом сообщает "Говорит Москва".

"Я против публикаций любых персональных данных, если это может навредить человеку, а тем более если это может навредить работе профессионалов", – высказался глава организации Владимир Соловьев.

По его мнению, этот вопрос необходимо обсуждать с юристами, чтобы это не противоречило закону о персональных данных.

С 1 декабря в России вступило в силу распоряжение кабмина, по которому Минюст начнет публиковать персональные данные физических лиц, получивших статус иностранных агентов.

Теперь в реестре иноагентов будут указаны их ФИО, дата рождения, ИНН и СНИЛС, а также основания и дата внесения в реестр/исключения из него с указанием конкретных норм закона.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Константин Добрынин заявил, что считает публикацию личных данных человека в открытых источниках без его согласия нарушением неприкосновенности частной жизни, которую гарантирует Конституция РФ. По его мнению, вступившая в силу норма противоречит принципу равенства всех перед законом.

Ранее Владимира Путина призвали лишать иноагентов российского гражданства. Как отмечали в Фонде защиты национального исторического наследия, быть гражданином РФ значит быть патриотом, уважать культуру своего государства и соблюдать ее законы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!